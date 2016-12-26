GAZİANTEP (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, şebeke ve altyapı yatırımlarının yanı sıra Ar-Ge projelerini sürdürdüklerini belirterek, "Ar-Ge çalışmaları için ayrılan yıllık 8 milyon lira bütçenin üçte birini Akıllı Şehir Gaziantep Projesi için kullanacağız." dedi.

Pınar, Enerjisa dağıtım şirketi Toroslar EDAŞ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı “Akıllı Şehir Gaziantep” projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, şirket olarak insanı, çözümü ve yenilikçiliği odak aldıklarına .

Enerjisa olarak 14 kentte, 20 milyon kişiye sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti verebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Pınar, Şebeke ve altyapı yatırımlarımız devam ederken bir yandan da geleceğimiz için Ar-Ge projeleri yapıyoruz. Bugünümüzü yaşarken, yarınımızı planlamazsak geç kalırız, o nedenle belediyemizle birlikte Akıllı Şehir Gaziantep projesini başlatıyoruz. Bugün Barselona, Kopenhag ve Amsterdam'da başlatılan akıllı şehir projelerinin ötesinde bir projeyle karşınızdayız." diye konuştu.



Pınar, gerçekleştirdikleri projelerle insanların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Biz 'icat çıkarma' diye büyüyen bir nesiliz. Bu projede icat çıkaran arkadaşlarımızla çalıştık ve belediyemiz de icat çıkarmak istediği için bu projede yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da projeyi destekledi. Biz insanımızı odak aldık. Odağımızda insan olursa başarılı oluruz. Ar-Ge çalışmaları için ayrılan yıllık 8 milyon liralık bütçenin üçte biri Akıllı Şehir Gaziantep Projesi için kullanacağız."

- 3,6 milyon liraya mal olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen ve "KRİTA" adı verilen proje, Toroslar EDAŞ'ın elektrik dağıtımı yaptığı 6 kentten biri olan Gaziantep'te 2016 yazında başladı.

EPDK'nın Ar-Ge fonundan da sağlanan destekle yürütülen ve Haziran 2018'de tamamlanması hedeflenen proje, 3,6 milyon liraya mal olacak.

Proje kapsamında, 2014 yılında Uluslararası Park ve Rekreasyon Yönetim Federasyonu tarafından en özellikli park ilan edilen ve içinde kafe, restoran, oyun alanları ve tematik bölümler de bulunan 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı’nda yeni nesil enerji sistemlerine ilişkin uygulamalar yapılacak.

Söz konusu uygulamalar, elektrik altyapısını iyileştirme ve yenileme çalışmaları, park alanında güneş enerjisi üretim sistemleri kurulumu, enerji depolama pilot sistemi kurulumu ve elektrikli şarj altyapısı kurulumunu içerecek. Ayrıca, park alanı içerisinde gürültü ve hareket sensörlerine sahip akıllı aydınlatma uygulaması gerçekleştirilecek.

- Enerji Depolama ünitesi ve şebeke güçlendirilecek

Proje kapsamında, bölgede tesis edilecek akıllı aydınlatma sistemiyle kamusal aydınlatmada enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yürütülücek ve park alanında halka açık 4G internet hizmeti sağlanacak.

Elektrikli toplu ulaşım çözümlerini destekleyen hızlı şarj altyapısı kurularak şehirde temiz ulaşım sistemleri tanıtılacak ve test edilecek.

Proje bölgesindeki elektrik tedariki kalitesinin artırılması ve şebekenin modernize edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların yanı sıra ‘Enerji Depolama’ ünitesi ile şebeke yapısı güçlendirilecek.

Projeyle, kentsel alanlarda Belediye ve altyapı işletmecilerinin faaliyetlerinin koordinasyonunu amaçlayan yazılım platformu geliştirilecek ve geliştirilen yazılım platformu, proje bölgesinde kurulan sistemlerin anlık olarak izlenebileceği, sistemlerin entegre yönetimini sağlayacak.