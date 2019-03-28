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“Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar“ etkinliği

Vestel Beyaz Eşya AŞ Genel Müdürü Erdal Haspolat: "Dünyada artık dijital şirketler söz sahibi. Bu şirketlerin gücü, bilgiye sahip olmaları ve inovasyon yeteneklerinden kaynaklanıyor"

“Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar“ etkinliği
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Vestel Beyaz Eşya AŞ Genel Müdürü Erdal Haspolat, dünyada artık dijital şirketlerin söz sahibi olduğunu belirterek, "Bu şirketlerin gücü, bilgiye sahip olmaları ve inovasyon yeteneklerinden kaynaklanıyor." dedi.

Haspolat, Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Salonu'ndaki "Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar" konulu etkinlikte öğrencilere konferans verdi.
Yenilikçi ve hızlı olmak için dünyayla entegre olmak gerektiğini ifade eden Haspolat, bunun için yabancı dil bilmenin önemine işaret etti.

Dünya insanı olmak için farklı fikirlere açık olmanın önemine değinen Haspolat, "Hatta o fikirlerin içinde olmanız gerekiyor. Ayrıca yaptığınız işi de severek yapmalısınız." diye konuştu.

Haspolat, Vestel olarak yapay zekalı ürünlere de üretimde yer verdiklerini kaydederek, "Mesela deterjanları, çamaşırların ağırlık ve kirlilik verilerine göre kullanan cihaz ürettik. Bunun yanında içerisindeki deterjan ve parlatıcı bitmek üzereyken internet üzerinden sipariş veren cihazlarımız var." ifadesini kullandı.

Endüstri 4.0'ı yakalamanın önemini de vurgulayan Haspolat, "Üretim birimlerinden bağımsız çalışan Otomasyon ve Dijital Projeler Departmanı oluşturduk. Bu departmanımız, 'Dijital dünyanın imkanlarını üretimlerimizde nasıl kullanırız?' sorusuna odaklanıyor." dedi.

Dünyada üretim alanında "ekonomik savaş" yaşandığını anlatan Haspolat, "Biz beyaz eşya sektöründe güçlüyüz ama ülkemizin coğrafi konumu gibi bir yanımız Avrupalı bir yanımız Doğu'ya bakıyor. Biz bir yandan Avrupa'nın beklediği standartları sağlamaya çalışırken bir yandan da maliyetlerimizi Uzakdoğu'da, Asya'da üretilen ürünlerin fiyatlarında sunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Firmanın ev cihazları alanında gerçekleştirdiği dijital dönüşüme ilişkin de konuşan Haspolat, geçen yıl dünyada 510 milyon ev cihazı üretildiğini ve Türkiye'nin üretimde 2. sırayı aldığını belirterek, bu ürünlerin yüzde 75'inin ihraç edildiğini kaydetti.

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