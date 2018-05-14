Akkuyu NGS'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk: - "Takvimimize göre temmuz başlarında santralin temel betonu tamamlanacak ardından üst yapı tesislerini kurmaya başlayacağız" - "Şu an sahada yaklaşık bin kişi çalışıyor, bütün çalışmalar takvime uygun devam ediyor hatta bazı alanlarda ilerideyiz"

SOÇİ (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Şu an sahada yaklaşık bin kişi çalışıyor, bütün çalışmalar takvime uygun devam ediyor hatta bazı alanlarda ilerideyiz." dedi.

Galanchuk, Rusya'nın Soçi kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda yaptığı konuşmada, Akkuyu NGS devreye alındığında bölgedeki tarım çalışmalarının etkilenmeyeceğini, dünya genelinde nükleer santrallerin çevresinde tarım yapılabildiğini söyledi.

Santral devreye alındığında deniz suyu sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Galanchuk, çalışmalarda çevre hassasiyetinin korunacağını ifade etti.

Galanchuk, Akkuyu NGS'de saha çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Bizim takvimimize göre temmuz başlarında santralin temel betonu tamamlanacak ardından üst yapı tesislerini kurmaya başlayacağız. Sahamızda Doğu Liman bölgesinde inşaat ve montaj tesislerinin hazırlanması devam ediyor. Şu an sahada yaklaşık bin kişi çalışıyor, bütün çalışmalar takvime uygun devam ediyor hatta bazı alanlarda ilerideyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Santraldeki reaktörün koruma kabının 400 tonluk uçak çarpmasına karşı dayanıklı olduğunu bildiren Galanchuk, suya kesinlikle radyoaktif maddelerin karışmasının söz konusu olmadığını aktardı.

Galanchuk, halkı bilgilendirme konusunda farklı yöntemleri kullanacaklarını ve Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında bilgilendirme merkezi oluşturacaklarını anlattı.

Ülkeyi teknolojik açıdan nükleer lige taşıyacak olan Akkuyu NGS bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak ve tamamen devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Akkuyu NGS projesinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye ortalama 8 milyar dolar katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.