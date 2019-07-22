MERSİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz." dedi.



Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret etti.



Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, santral inşaatını gezdi.



Dönmez, daha sonra yaptığı açıklamada, santralin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018'den bu yana sahadaki çalışmalarda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sahadaki çalışmaların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının belirlemiş olduğu güvenlik ve işletme konusundaki kriter ile standartlarına göre projelendirildiğini vurgulayan Dönmez, Nükleer Düzenleme Kurulu'nun da lisanslamalar ve denetimlerini yerinde yaptığını aktardı.



Dönmez, yeni nesil nükleer enerji santrallerinde kullanılan bir güvenlik sisteminin de sahaya geldiğini ifade ederek, "Bugün önemli ekipmanlardan bir tanesinin sahaya intikalini görmüş olduk. Buna 'Core catcher (Kor tutucu)' deniliyor. Bu tip santrallerde, yeni nesil santrallerde uygulanmaya başlanan güvenlik arttırıcı bir ünite. Bu yıl içerisinde onların montajı bitmiş olacak." diye konuştu.



- İstihdam bu yıl içerisinde 3 katına çıkacak



Projenin, istihdam ve yerli sanayiye katkısına da değinen Dönmez, şunları aktardı:



"Santral inşaatında şu anda bin 500'e yakın eleman çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar bu sayı 4 bin 500'e çıkacak. Bu sayı yatırım boyunca da 10 binlere ulaşacak. Yerli işçilerimiz, mühendislerimizin yanı sıra Rusya'dan gelen uzmanlar da çalışıyor. Bir sevindirici taraf da burada kullanılan malzemelerin, özellikle inşaat malzemelerinin Türkiye'den tedarik edilmesi. Bu önemli bir gelişme. İnşaatta kullanılan çelik, beton gibi tüm malzemeler yerli ürünler. Şu anda inşaat aşamasında olduğu için henüz teknolojik ürünlere geçilmedi. O aşamaya geçildiğinde de azami ölçüde yerli sanayinin üretmiş olduğu, ilgili standartlara uygun olan ürünler kullanılacak."

- "Çalışmaları Türkiye'deki şirketlerin çok yoğun katılımı ve iş birliğiyle yapmaktayız"



Aleksey Lihaçev de ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınmasının planlandığını yineleyerek, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda azami ölçüde çalışmalar yapılmaktadır. Geçen senenin sonuna ve bu senenin başına baktığınızda, başlangıç aşamasından çalışmaların daha kapsamlı bir aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Bunda da biz, ilk başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vaatte bulunduğumuz gibi Türkiye'deki şirketlerin çok yoğun katılımı ve iş birliğiyle yapmaktayız. Özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri konusunda Sayın Dönmez'in dediği gibi buradaki yerli malzemelerin tedarikine büyük önem vermekteyiz."



Lihaçev, nükleer enerji projesinin Türkiye açısından önemine değinerek "Santral sadece inşaat ve ünitelerden oluşan bir yer olmaktan ziyade Türkiye'de bugüne kadar olmayan bir sektörün temelinin atılması anlamına geliyor. Burada çok sayıda Türk vatandaşı istihdam ediliyor. İki ülke arasındaki ortak eğitim faaliyetleriyle eğitimleri sağlanan genç mühendisler var. Bunlar Akkuyu şirketinde istihdam edilmektedir. Onların sadece inşaatta değil ileride santralin işletmesinde de istihdamı hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez, Rusya'da nükleer enerji alanında eğitim aldıktan sonra Akkuyu NGS inşaatında görev alan Türk mühendislerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

