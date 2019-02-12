Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Akkuyu NGS'de çalışacak Türk öğrenciler uygulamalı eğitim aldı

- Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de çalışmak üzere, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde eğitim gören Türk öğrencilere uygulamalı eğitim verildi

Akkuyu NGS'de çalışacak Türk öğrenciler uygulamalı eğitim aldı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, "Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik" bölümünün beşinci sınıfında eğitimlerine devam eden 35 Türk öğrenci, Rosatom'un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM Teknoloji AŞ'ye bağlı Atommash'ın kaynak merkezinde uygulamalı eğitim gördü.

Reaktör ve buhar jeneratörleri de dahil olmak üzere, nükleer ekipman üretimi yapımı hakkında bilgi edinen öğrenciler, merkezde uygulanan bazı "tahribatsız muayene yöntemlerine" ilişkin eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen АEM Teknoloji Volgodonsk şubesi Personel Yönetimi Müdürü Vasilina Karelina, Rosatom tarafından gerçekleştirilen tüm uluslararası projelere katıldıklarını belirterek, "Kaynak merkezi bizim için ekipmanlarımızı kullanacak insanlarla tecrübelerimizi paylaşma fırsatıdır. Ayrıca, yurt dışında Atommash’ın tanınabilirliğini artırma yöntemidir." ifadelerini kullandı.

Rosatom programı kapsamında MEPhI'deki eğitimlerini tamamladıktan sonra Akkuyu NGS'de çalışacak Türk mühendislerden beşinci sınıf öğrencisi Hasan Kırıcı da aldıkları eğitime ilişkin, "Gerçek zamanlı nükleer güvenlik şartlarına en uygun ekipmanların üretim süreçlerini öğrenmek, gelecekteki mesleğim için çok önemli. Rosatom programı dahilinde eğitim alma imkanı olduğunu öğrendiğimde, hiç tereddüt etmeden kararımı verdim. Rusya'ya gelmek için sınava girdim. Eğitim zor ancak tekrar seçim sansım olsaydı, yine Rosatom derdim." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akkuyu NGSAkkuyu Nükleer Güç SantraliMEPhINükleer EnerjiRusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu RosatomRusya Ulusal Nükleer Araştırma ÜniversitesiTürk öğrenciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5