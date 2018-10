Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor

MERSİN (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Akkuyu Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

Galanchuk, Akkuyu NGS'nin inşaat süresine ilişkin yürütülen çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Akkuyu NGS'de çalışmaların 3 Nisan'da temel atma töreniyle başladığını anımsatan Galanchuk, geçen 6 aylık sürede önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Galanchuk, santrale ekipman temini sağlayacak büyük kargo gemilerinin iskeleye yanaşması ve demirleyebilmesi için liman sularının derinleştirme çalışmalarının yakında tamamlanacağını dile getirerek, "İnşaatı kasım sonu itibarıyla tamamlanacak doğu iskelesinde bir kargo terminalinin kurulması planlanıyor. Aralık ayında terminalin nükleer santral için ekipman kabul edebilecek tam teşekküllü bir liman haline gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Projenin planlanan programa göre ilerlediğini ifade eden Galanchuk, "İkinci reaktörün lisanslama belgeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna iletildi ve değerlendirme süreci devam ediyor. Santralin dört reaktörü de benzer mühendislik çözümü temelinde inşa edilecek. Belgelerin gözden geçirilmesi ve ikinci reaktörün inşaatı için lisans verilmesi sürecinin ilk reaktöre göre daha az zaman alacağını bekliyoruz. İkinci reaktörün inşaat lisansı paketi hazırlanırken, ilk reaktördeki süreçte elde edilen deneyim dikkate alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Galanchuk, ilk reaktörün tüm inşaat izinlerinin alınmasının ardından en geç 7 yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Türk ortaklarımız, tüm Türk halkı için önemli bir tarih olan 2023'te ilk reaktörün fiziki olarak faaliyete alınmasını dile getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün yapımını tamamlayarak faaliyete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda güvenlik standartlarına uyum bizim için belirleyici bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Akkuyu NGS bölgenin gelişimine katkı sağlayacak

Galanchuk, nükleer santrallerin kurulduğu bölgenin kalkınmasına her zaman önemli katkı sağladığını belirtti.

Akkuyu NGS'nin de bölge ekonomisine büyük fayda sağlayacağına işaret eden Galanchuk, şunları kaydetti:

"Modern bir nükleer enerji santralinin inşası, bölgenin ekonomik gelişmesine her zaman itici güç verir. Elbette her proje ve her bölgenin kendine özgü özellikleri var. Bizim durumumuzda ise Akkuyu NGS bölgesinde otel işletmelerinde canlanma özellikle dikkati çekiyor. Bölgedeki oteller aktif olarak çalışıyor. Yüksek vasıflı uzmanların gelişiyle, bölge kalkınma için daha fazla fırsat yakalayacak. Gelen çalışanlara sosyokültürel ve teknik anlamda yeterli yaşam koşulları sağlanması gerekecek. Bütün bunlar yerleşim yerlerinin gelişmesi anlamına geliyor. Burada çalışıyoruz, burada yaşıyoruz ve süreci gözlemliyoruz. Bu duruma Rusya'daki nükleer santralleri örnek verebiliriz. Rusya'da nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde eğitim seviyesi ulusal ortalamanın üstünde. Akkuyu NGS'nin bölgesinde de benzer bir durum yaşanacak. Santralde yüksek vasıflı personele ihtiyaç duyulacak ve bölgedeki gençler, mühendislik alanında yüksek kalitede uzmanlık eğitimi almaya teşvik edilecek. Bu ihtiyaç bölgedeki eğitim kurumlarını da geliştirecek."

Galanchuk, şu anda sahada çalışan personelin yüzde 85'inin Türk vatandaşı olduğunu ifade ederek, santralde operatör, elektrikçi ve şoför gibi birçok farklı meslekten nitelikli personele de ihtiyaç olacağını söyledi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin hükümetler arası anlaşması Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında imzalandı. İşletme ömrü 60 yıl olacak ve bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak santral, tamamıyla devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.