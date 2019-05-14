Akkuyu NGS'de çatlak olduğu iddiaları yalanlandı

MOSKOVA (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi kapsamında inşa edilen birinci güç ünitesinin temelinde çatlak olduğu iddiaları yalanlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den Rus haber Ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, santral inşaatının nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde ve yüksek kalite standartlarına göre belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Projenin en az 60 yıl güvenli kullanıma uygun olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yapılan tüm çalışmaların sonuçlarına göre, projenin temeli için yapılan inşaatta çatlak veya kablo döşenmesi gibi nedenlerden ötürü herhangi bir boşluk bulunmuyor. Temelde çatlak oluştuğuna veya proje takviminde gecikme yaşandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinin inşaatına Nisan 2018’de başlanmıştı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.