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AKO Akü Ar-Ge merkezinden küresel proje

- AKO Akü, elektrikli araçlar için bor kullanan akü üretimi için Ar-Ge çalışması yürütüyor - AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender: - “Projelerimizde, elektrikli otomobillerde kullanılabilecek yeni nesil pillere yönelik alt yapı oluşturulmasını amaçlıyoruz”

AKO Akü Ar-Ge merkezinden küresel proje
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İSTANBUL (AA)- AKO Akü, ülkemize küresel avantajlar sağlama potansiyeli yüksek bir Ar-Ge projesiyle dikkati çekiyor.

AKO Akü’den yapılan açıklamaya göre, proje en önemli yeraltı kaynaklarından bor kullanılarak elektrikli araç aküsü üretimini hedefliyor. AKO Akü Ar-Ge Merkezi ve 3 farklı üniversite iş birliğinde yürütülen projede, “TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamındaki ön aşamaları tamamlamış olup son onay kısmında değerlendirmeler sürüyor.

Bu projenin başarıyla sonuçlandırılmasıyla Türkiye, elektrikli otomobiller açısından en önemli konulardan biri olan batarya (akü) üretimi konusunda küresel teknoloji liderliği avantajı elde edecek. Bu akülerde, ülkemizin en önemli yer altı zenginlikleri arasında gösterilen Bor kullanılacak olması, Türkiye’nin bu avantajını daha da yukarıya çekecek.


- Elektrikli araç akülerinin şarj süresi 10 dakikanın altına inecek

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, projelerinde, elektrikli otomobillerde kullanılabilecek yeni nesil pillere yönelik altyapı oluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, “Bor türevi bileşik katkıları ile hazırlanan süper kapasitörlerin kurşun akülerle birleştirilmesi ve bunların hibrit elektrikli araçlarda kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor. Hazırlanacak süperkapasitörlerin katkısıyla akülerin hızlı şarjı tek haneli dakikalarda sağlanabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

AKO Akü’nün bu Ar-Ge projesi kapsamında, ilerleyen dönemde gerekli teknik spesifikasyonuların tamamlanmasıyla, savunma sistemleri, havacılık ve uzay sanayi sistemleri, Kızılay, sivil savunma gibi özel ve zor şartlarda kullanım gerektiren araçlarda kullanılabilecek düzeyde çalışmaların ilerletilebilmesi de planlanıyor.

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AKO AküHulki Büyükkalender
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