AKO Akü Fabrikası ve Geri Kazanım Tesisi, Avrupa'da ilk 5'te

İSTANBUL (AA)- Sıfır Atık prensibiyle çalışan AKO Akü Fabrikası ve bünyesindeki geri kazanım tesisi, sıfır atık prensibiyle çalışması ve çevre dostu olmasıyla Türkiye’de tek olmanın yanı sıra Avrupa'daki ilk 5 tesisten biri olma özelliği taşıyor.

AKO Akü’den yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Akü, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerinin yanı sıra kurşun geri dönüşüm tesisleriyle küresel boyutta yatırıma imza atıyor.

Otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin markası olma yolunda ilerleyen şirket, küresel boyutta yatırımlarına devam ederken yatırım hedefinin merkezinde Avrupa yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, AKO Akü’nün yeni yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlayacaklarını belirterek, "Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim yerimizin akü sektöründe sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki en büyük üretim alanı olacak. Üretim teknolojisi, otomasyonu, ürün performansı ile olduğu kadar çevreye duyarlılığıyla da fark oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkalender, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan AKO Akü Fabrikası'nda kurulan entegre üretim tesisinde her aşamada sıfır atıkla üretim yapıldığını belirterek, bu anlamda da Türkiye’de tek olduklarını bildirdi.

Fabrikanın alt yapısının, üretim sürecinde ve malzemelerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan tüm atıkların geri kullanıma sunulmasına olanak sağladığının altını çizen Büyükkalender, şunları kaydetti:

"AKO Akü, sahip olduğu üretim prosesleriyle üretimde tam otomatik ve dünyadaki en üst seviyedeki teknoloji ile kurulu olup endüstri 4.0'ı kullanmaktadır. Bu yönüyle Türkiye’de ilk ve tek, dünyada da sayılı fabrikalardan birisiyiz. Tesisimizde hiçbir atığımız doğaya bırakılmıyor. Yani sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Geri kazanım tesislerindeki potansiyel riskler de tamamen elimine edilmiş durumda. AKO Akü, çevre dostu özelliği ile de Avrupa’daki ilk 5 tesisten biridir."





- AKO Akü, Endüstri 4.0 ile yüzde 100 otomasyon gerçekleştiriyor





Verilen bilgiye göre, 4 yıldır üretim yapan AKO Akü fabrikasında kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor.

Seri hâldeki üretim akışı yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor. Bu otomasyonla istasyonlar kendi aralarında insansız haberleşerek gerekli üretimi ve hatta malzeme tedarikini sağlıyor.

Bazı istasyonlar arasında haberleşme internet ortamında gerçekleşerek ihtiyaç belirlemesi yapıyor. Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle AKO Akü, kaliteli üretim amaçlıyor.

Böylece tüm dünyada rekabet avantajıyla ülke ekonomisine katkıda bulunurken sektöründe küresel rakiplerin önünde yer almak hedefleniyor.

