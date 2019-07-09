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Aksa Doğalgaz'ın abone sayısı 3 milyon oldu

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz'ın temmuz itibarıyla abone sayısının 3 milyona ulaştığı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, 27 il, 180 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz'ın temmuz itibarıyla 3 milyon...

Aksa Doğalgaz'ın abone sayısı 3 milyon oldu
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ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz'ın temmuz itibarıyla abone sayısının 3 milyona ulaştığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 27 il, 180 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz'ın temmuz itibarıyla 3 milyon aboneye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 20'sini oluşturan Aksa Doğalgaz'ın, geçen yıl 681 milyon lira yatırımla gerçekleştirdiği 3 bin 409 kilometre yeni şebeke imalatıyla toplam şebeke uzunluğunu 27 bin 883 kilometreye ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirket olarak doğal gaz dağıtım alanında yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Yalnızca 2018'de 681 milyon lira yatırım gerçekleştirdik ve 3 bin 409 kilometrelik yeni dağıtım şebekesi oluşturduk. Bir yıl gibi kısa bir zaman içinde, dağıtım bölgelerimiz kapsamındaki 36 ilçeyi ilk kez doğal gazla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Kısa vadede, 2021 yıl sonuna kadar 3,8 milyon aboneye, uzun vadede ise yeni hizmet vermeye başlayacağımız illerle birlikte toplamda 4,7 milyon aboneye doğal gaz konforu sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, geçen yıl sorumlu olduğu bölgelerde 8,5 milyar metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz'ın, 2019 sonunda yeni yatırımlar ve aboneliklerle 9,8 milyar metreküp doğal gaz dağıtım miktarına ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

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