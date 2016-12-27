Aksa Enerji'den yeni yılda 3 milyar lira ciro beklentisi

ANKARA (AA) - Aksa Enerji Üretim AŞ'nin, gelecek yıl 12,4 teravatsaatlik satış hacmiyle 3 milyar lira ciro hedeflediği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Aksa Enerji'nin yurt dışındaki yeni santralleriyle yerel bir enerji şirketinden küresel bir güce dönüşmekte olduğu belirtilerek, Gana, Madagaskar ve Mali santrallerinin de gelecek yıl haziran sonuna kadar devreye gireceği ifade edildi.

Aksa Enerji'nin 2017 yılında 12,4 teravatsaat satış hacmiyle 3 milyar lira ciro hedeflendiğinin kaydedildiği açıklamada, şirketin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki santralinin de devreye girmesiyle gelecek yıl yurt dışında 4 ülkede faaliyet göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Hepsi garantili satış yapacak bu 4 santralimizden yaratılacak döviz bazında gelire ek olarak, Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve İncesu Hidroelektrik Santrali (HES) de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) satışlarıyla dolar bazında satışlar yapmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.