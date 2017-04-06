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Aksa Enerji'nin, Gana'daki elektrik santrali anlaşmasının süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Aksa Enerji Üretim AŞ tarafından, fuel oil yakıtlı enerji santrali kurulumuna ilişkin Gana Cumhuriyeti'yle yapılan anlaşmanın süresinin 1,5 yıl daha uzatıldığı bildirildi.Aksa'nın Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer...

Aksa Enerji'nin, Gana'daki elektrik santrali anlaşmasının süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Aksa Enerji Üretim AŞ tarafından, fuel oil yakıtlı enerji santrali kurulumuna ilişkin Gana Cumhuriyeti'yle yapılan anlaşmanın süresinin 1,5 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Aksa'nın Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda daha önce varılan anlaşmaya istinaden 5 yıl olan sürenin 6,5 yıla çıkartıldığı belirtildi.

Sözleşmenin süresinin tarafların mutabakatı halinde 6,5 yıl bitmeden tekrar uzatılabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile yapmış olduğu HFO yakıtlı enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusundaki anlaşmamızda yapılan tadilata istinaden, anlaşmamızın süresi uzatılarak 5 yıldan 6,5 yıla çıkartılmıştır. Sözleşmenin süresi tarafların mutabakatı ile 6,5 yıl bitmeden uzatılabilecektir. Tarifemiz veya satış garantilerimiz hiçbir şekilde değişmemiş olup, anlaşmada yapılan tadilat sonucu kurulu gücümüz ilk fazı 250 megavat, ikinci fazı 120 megavat olarak iki faza ayrılmıştır. İkinci fazın tamamını veya bir kısmını kurmak tamamen Aksa Enerji'nin inisiyatifine bırakılarak opsiyonel hale getirilmiştir. Her iki fazın devreye alınması arasında 1 senelik bir bekleme süresi olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Aksa EnerjiFuel OilGanaHFO
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