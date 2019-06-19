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Aksa Jeneratör Afrika Enerji Formuna sponsor oldu

Aksa Jeneratör, Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olma hedefiyle bu yıl 21. düzenlenen Afrika Enerji Forumu’na sponsor oldu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa'nın forum kapsamında bölgenin enerji sektöründeki...

Aksa Jeneratör Afrika Enerji Formuna sponsor oldu
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ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör, Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olma hedefiyle bu yıl 21. düzenlenen Afrika Enerji Forumu’na sponsor oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa'nın forum kapsamında bölgenin enerji sektöründeki önemli firmalarla bir araya geldi.
Aksa Jeneratör, 11-14 Haziran arasında Portekiz’in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Afrika Enerji Forumu'na sponsor oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya devam ettiklerini belirtti.
Aksa Jeneratör'ün bölgede madencilikten inşaata kadar pek çok sektörde tercih edildiğini kaydeden Peker, "Afrika, enerji alanındaki her önemli anında yanında durduğumuz bir kıta. Afrika Enerji Forumu’na her yıl destek veriyoruz ve kıtanın kalkınmasındaki her hamlede biz de var olmaya devam etmek istiyoruz. Mozambik’teki felaket anlarında ve Afrika Enerji Forumu gibi kıtanın geleceğini şekillendirecek büyük buluşmalarda da yerimizi alıyoruz. Dünyanın parlayan yıldızı Afrika’yla ticari, sosyal ve kültürel bağlarımız her yıl daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

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