Aksaray'da 3 fuar birden açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen otomobil, mobilya ve beyaz eşya fuarları törenle açıldı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Fatih Mahallesi'ndeki çok amaçlı teşhir alanında düzenlenen açılış töreninde, fuar kültürünü Aksaray'a kazandırdıklarını söyledi.

Otomobil fuarı ile başlayan ve çeşitli sektörlerin katılımıyla genişletilen organizasyonda bu yıl "3. Otomobil", "2. Mobilya" ve "Beyaz Eşya" fuarlarının açılışını yapacaklarını ifade eden Koçaş, fuarların Aksaray'a çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

Daha önce düzenlenen fuarların ziyaretçi sayıları ve ticaret hacimleri hakkında bilgi veren Koçaş, şunları kaydetti:

"Sanayici ayakta olursa ülkede ayakta durur, ekonomi yürür. Düzenlenen fuarların şehrin ve bölgenin ekonomisine olumlu katkılar sunduğunu görüyoruz. 2015 yılında düzenlediğimiz fuar organizasyonunda 79 bin ziyaretçi ağırladık. Toplamda 9,5 milyon lira ticaret hacmi oluştu. Geçen yıl ise 67 bin ziyaretçi ile 7,5 milyon lira ticaret hacmi oluştu."

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ise hizmette herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini aktardı.

Hizmet etmenin sadece milletvekillerinin, belediye başkanlarının değil, bütün sivil toplum kuruluşlarının, mesleki odaların, borsaların ve kamu kurumlarında görev yapan il müdürlerinin de görevi olduğunu anlatan Serdengeçti, "Ticaret ve Sanayi Odası öncülük yaparak önemli bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Aksaray’da büyük bir potansiyel olduğunu, talebin olduğunu daha önceki fuarların ziyaretçi sayısı ve işlem hacminden görüyoruz. Aksaray tabiri caizse bir Anadolu Aslanı'dır. Bu aslanın artık kükreme zamanının geldiğini hep birlikte müşahede ediyoruz." diye konuştu.

İl Müftüsü Cemalettin Bal tarafından yapılan duanın ardından fuarların açılışı gerçekleştirildi.

Çeşitli markaların yeni model otomobilleri ile Aksaray'da üretimi yapılan mobilyaların sergilendiği fuarı gezen protokol üyeleri, firmaların stantlarını ziyaret ederek, bilgi aldı.