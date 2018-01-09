Aksaray'dan istihdama 13 bin 500 kişilik destek

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında geçen yıl hedeflenen 6 bin ilave istihdam sayısı geçilerek 13 bin 500 kişi iş sahibi yapıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aksaray İl Müdürü Mahmut Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'da iş sektörünün katkılarıyla 2017 yılında istihdamda önemli bir çalışma yapıldığını söyledi.

Kentin şu an istihdam sayısıyla iller sıralamasında üst seviyelerde yer aldığını aktaran Akkuş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında, geçtiğimiz yıl başında ilimiz için 6 bin istihdam rakamını belirlemiştik. Bu hedefi şükürler olsun ki yılın ortalarına doğru yakaladık. Gelinen noktada rakamları incelediğimizde 2017 yılı itibarıyla 13 bin 553 ilave istihdam rakamını gerçekleştirdik. Hedeflerimizin iki katını aştık. Bu büyük başarının sağlanmasında işverenlerimizin ve sektördeki tüm dinamiklerin katkısı var. Bu yönüyle de Aksaray, istihdam dostu bir il. İç Anadolu Bölgesi'nin işsizlik oranını düşüren illerden bir tanesi."

İstihdamın artırılmasına yönelik meslek kursları ve eğitimler verdiklerini aktaran Akkuş, "İstihdamın en önemli öznesi her zaman dezavantajlı grupta bulunan engelli vatandaşlar, kadınlar, gençlerimiz olmuştur. 200 kadın girişimci hedefimiz vardı, onu başardık, 100 engelli vatandaşımız girişimcilik kursundan yararlanacaktı, bu 150 sayısına ulaştı. İnşallah 50 bin liraya çıkan hibe desteğiyle de 70 engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın da kendi işini kurması halinde hibe destek projesi kapsamında destek görecektir." ifadelerini kullandı.