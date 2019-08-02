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Aksigorta’nın ilk 6 ay prim üretimi 2,1 milyar TL

Bu yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 46 prim artışı ile 1,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Aksigorta, ilk altı ay toplam prim üretimini 2,1 milyar TL seviyesine taşıdı. İkinci çeyrekte net karını 90 milyon TL artırarak, ilk altı ay sonunda net karını 168 milyona çıkardı. Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğü ise 4,2 milyar TL’ye ulaştı.

Aksigorta’nın ilk 6 ay prim üretimi 2,1 milyar TL
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Sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türk sigorta sektöründe ‘değişimin öncüsü’ olmaya odaklanan Aksigorta, 2019 yılının ilk altı ayında, sektörün büyümesinin on puan üzerinde, yüzde 28 oranında büyüyerek 2,1 milyar TL’lik prim üretimi sağladı. Aynı dönemde Aksigorta’nın net karı yüzde 66 büyüme kaydederek 168 milyon TL olurken, aktif büyüklüğü ise 4,2 milyar TL’ye ulaştı.

İkinci çeyrek sonuçlarına göre, güçlü operasyonel karlılığın yanı sıra yüksek mali gelir neticesinde Aksigorta özsermaye karlılığı yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde yüksek kar marjlı motor dışı segmentinde, sektör büyümesi yüzde 20 olurken, Aksigorta bu segmentte yüzde 40 büyüyerek dikkat çekti.

Aksigorta’nın yönettiği finansal varlık büyüklüğü geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 büyüyerek 2,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

‘Bambaşka’ sigortacılık kapsamında ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta’nın bu yılki yatırım alanları arasında inovasyon, analitik, yapay zekâ ve yeni teknolojiler yer alıyor.

‘Kârlı büyümemizi sürdüreceğiz’

Aksigorta için 2019’un hamle yılı olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, ‘Bambaşka’ bakış açısıyla sektörde sınırları zorlayacaklarını vurguladı. Bu yıla çok güçlü başladıklarını dile getiren Uğur Gülen, “2019 yılında kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnovasyon, analitik, yapay zekâ ve yeni teknolojiler önümüzdeki dönem için öncelikli yatırım alanlarımız arasında yer alıyor. Ağırlıklı olarak odaklandığımız yapay zekâ teknolojilerinden maksimum verimi almayı hedefliyoruz. İnsan odaklı stratejimiz ile hissedar, müşterilerimiz ve çalışanlarımızla değer yaratarak, karlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. 



 
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