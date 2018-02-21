Aksu'nun imar sorunu için

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 30 yıldır devam eden imar sorununun çözümünün vatandaşlar için rahatlatıcı bir gelişme olacağını belirterek, "Geçmişten kalan, uzun süredir sonuçlandırılmayan bir ihtilafı sahada barış anlaşması imzalayarak çözmüş oluyoruz." dedi.

Maliye Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında, ilçede geçmişteki imar uygulamaları ve kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin "sulh" protokolü imzalandı.

Ağbal, imza töreninde yaptığı konuşmada, hükümet olarak her zaman çözülmeyen sorunları çözen, meselelerin merkezine insanı alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 30 yıldır devam eden imar sorununun çözümünün vatandaşlar için rahatlatıcı bir gelişme olacağını dile getiren Ağbal, söz konusu protokolün Maliye Hazinesine, belediyelere ve en önemlisi vatandaşlara kazanç sağlayacağını söyledi.

Bakan Ağbal, "Geçmişten kalan, uzun süredir sonuçlandırılmayan bir ihtilafı sahada barış anlaşması imzalayarak çözmüş oluyoruz. Konuya çok yapıcı yaklaşan, meseleleri çözme noktasında irade koyan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Aksu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Süreçte kurumların yapması gereken işler var, onları da süratle sonuçlandıracağız. Tapudaki şerhleri en kısa sürede kaldıracağız." diye konuştu.

Konunun 14 milyon metrekarelik alanda binlerce vatandaşı ilgilendirdiğine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak belediyelerimizle ortak projeler geliştiriyoruz, iş birlikleri yapıyoruz. Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her zaman iş birliğine açık, olumlu hareket ediyor. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Yürüyen projelerimiz var, yakında neticelerini alacağımızı görüyoruz. Antalya, gerçekten çok şanslı. Kendisi ilk andan itibaren Antalya'nın değişimi, dönüşümü için yoğun gayret sarf ediyor. Antalyalı da bunu görüyor. Bu da bizi memnun ediyor. Yerel idarelerle merkezi hükümet kurumları arasında ortak anlayış ve iş birliği meselenin çözümüne büyük katkı sağlıyor. Vatandaşımıza hizmet etmek bizim ortak gayemiz."

- "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini uygulayacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Çalkaya Belediyesi dönemindeki hatalı imar uygulamaları nedeniyle yaşanan sorunun 1990'lı yıllardan bugüne kadar sürdüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Sonraki belediyeler döneminde bu alandaki sosyal donatı ve park alanları tamamen konut ve ticaret parseline çevrilmiş, imar mevzuatına aykırı olarak kooperatiflere, halka satılmış. Kamu gereken hassasiyeti göstermiş ve iptal davaları açılmış. Mahkemelerce iptal kararları verilmek suretiyle vatandaşın ruhsatını da aldığı evlerinin üstüne şerhler konulmuş. 'Çalkaya Problemi' olarak bilinen Aksu, Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerini kapsayan bu alanda sorunu çözeceğimize dair sözümüz vardı. 2B yasasının çıkarılmasıyla bu konuya el atma imkanımız oldu. Üç tarafın kazanma esasına dayalı bir formülü sulhnameyle çözebilir hale geldik."

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Aksu Belediyesi'ne açtığı davalarla 600 milyon lira alacaklı durumda olduğunu bildiren Türel, Türkiye'de bir ilk anlamına gelen "sulhname"nin imzalanmasının ardından Aksu Belediyesinin bu borç yanında her ay 600 bin liraya yakın kesintiden kurtulmuş olacağını dile getirdi.

Türel, bu alanda Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini vurgulayarak, böylece Hazine arazilerinin değer kazanmasını sağlayacaklarını ve 12 bin parsel sahibi vatandaşı mağduriyetten kurtaracaklarını ifade etti.

Kentsel dönüşüm kararını alır almaz şerhlerin kaldırılması yönünde çalışma yapacaklarını aktaran Türel, imar planı çalışmaları için Belediye bünyesinde özel bir planlama ofisi kurduklarını söyledi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de ilçenin yarısını ilgilendiren kapsamlı bir sorunun çözümünden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrin merkezinde, bir tarafı deniz, bir tarafı havaalanı olan, yerleşime uygun bir yeri atıl durumdan kurtarıyoruz. Belediyemiz üzerindeki 654 milyon liralık borç yükünden de kurtuluyoruz. Hizmet üretmek konusunda ciddi sıkıntımız vardı. Hata yapma lüksümüz yok. Bundan sonraki süreci birlikte hareket ederek halkın beklentisi yönünde çözeceğiz."