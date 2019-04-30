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Aktif Bank, Iraklı bankaları Antalya'da ağırladı

- Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku: - "Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflenen ihracat kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla bu ve benzer toplantılarımız devam edecek"

Aktif Bank, Iraklı bankaları Antalya'da ağırladı
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İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, Irak'ın önde gelen bankalarının yöneticileriyle Antalya’da buluştu.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank, Irak'ın önde gelen bankalarının yöneticileriyle Antalya'da bir araya geldi.

İki ülke özelinde dış ticaret ve para piyasaları alanlarındaki fırsatların değerlendirildiği toplantı, 2 gün sürdü. Organizasyonda Türkiye ile Irak'ın dış ticaret hacimlerinin artırılması ve Hazine ürünlerinde çalışılması yönünde görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantılarda konuşulan konulara ek olarak, Irak piyasasının sahip olduğu dinamikler üzerinde duruldu.

2018 yılında 8,35 milyar dolar olan Irak ihracatının ilerleyen dönemde artırılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Irak ile olan güçlü ilişkileri sağlamlaştırmak istediklerini belirterek, "Bu çerçevede Irak’ın önde gelen bankaları başta olmak üzere 8 banka ile dış ticarette koordineli olarak hareket etme kararı aldık. Komşularımızla gelişen ilişkilerimiz, dış ticaret hacmimizin büyümesini sağlayacak. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflenen ihracat kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla bu ve benzer toplantılarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



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