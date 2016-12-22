Aktif Bank, N Kolay Kredi dönemini başlattı

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, bireysel bankacılık ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek yüzde yüz dijital müşteri deneyimi sağlayan N Kolay Kredi'yi piyasaya sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, N Kolay Kredi, müşterilere uzun işlemlerle uğraşmadan internetten hızlı ve kolay ihtiyaç kredisi alma imkanı sağlıyor.

Şubeleşmeyi değil hizmet ağını genişleterek daha fazla ihtiyaca çözüm üretmeyi hedefleyen Aktif Bank, farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğu hizmetlere yeni bir halka ekledi.

N Kolay Kredi ile tüketiciler "www.nkolaykredi.com" adresinden, prosedürlerle uğraşmadan, bulundukları yerden 25 bin lira ve 48 ay vadeye kadar kredi alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Şubeleşerek değil alternatif dağıtım kanallarıyla daha fazla ihtiyaca kesin çözümler sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Akyüz, "Bu yaklaşımla, çok sayıda iştirakimiz ve Türkiye'yi kapsayan kapsamlı hizmet ağımız ile geniş bir yelpazede farklı ihtiyaçları gidermeye odaklanıyoruz. Aktif Bank çatısı altında sunduğumuz ve çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşündüğümüz N Kolay Kredi ile yüzde yüz dijital müşteri deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. N Kolay Kredi ile müşterilerimiz, uzun işlemlerle, imzalarla uğraşmadan ve beklemeden, en hızlı şekilde bireysel kredi ihtiyaçlarını karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

