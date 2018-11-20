AKTOB'dan İngiltere seyahat pazarı raporu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından, hazırlanan rapora göre, İngilizler geçen yıl yurt dışı seyahate 44,8 milyar sterlin harcama yaptı, yurt dışında geçirdikleri ortalama konaklama süresi de 10,2 gece oldu.

AKTOB, 5-7 Kasım 2018'de Londra'da gerçekleşen 38'inci WTM Londra Seyahat Fuarı'nın ardından İngiltere seyahat pazarına ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ın seyahat hacminin yüzde 79,4'ünün İspanya, Fransa ve İtalya tarafından paylaşıldığı kaydedildi. Uluslararası seyahat harcamasında dünyada dördüncü sırada yer alan önemli bir kaynak pazar olan Birleşik Krallık'ta Türkiye'nin pazar payının oranı kıyaslandığında, İngiliz turistlerin Türkiye'ye neden daha az ilgi duyduğunun araştırılması gerektiği ifade edildi.

Rapora göre, İngiltere vatandaşlarının 2017'de yurt dışında geçirdiği ortalama konaklama süresi 10,2 gece olarak gerçekleşti. İngilizler yurt dışı seyahatle 44,8 milyar sterlin harcama yaptı. 2012'den bu yana yurt dışı gezilerin sayısı yüzde 29 oranında arttı. İngilizlerin seyahat planlamasında, aile, arkadaş tavsiyesi ve online seyahat siteleri başta yer aldı.

İngiliz turistler Türkiye'de en fazla Muğla, İstanbul ve Antalya'yı tercih ediyor. 2018 yılında, Antalya'da yükselen İngiliz ziyaretçi ve talep kayması nedeniyle tur operatörleri ve uçak şirketleri önemli ölçüde kapasite artışına gitti. Antalya geçen yıla göre yüzde 72 artış gösteren Türkiye destinasyonu oldu.

İngiliz turistlerin 2017'de gerçekleştirdiği kişi başı harcama 616 sterlin seviyesindeyken, Türkiye'de bu rakam 580 sterlin olarak gerçekleşti.

Raporda, İngiltere pazarının büyümesi için golf ve futbol turizminin geliştirilmesi, Antalya'ya direkt tarifeli seferlerin artırılması, turizmi destekleyen yan ürünlerin geliştirilmesi, doğa sporları ve doğa turizmine desteklerin ve aile konseptine yönelik tanıtımların artırılması gerektiği vurgulandı.

- Antalya için hedef 1 milyon İngiliz turist

Raporda görüşlerine yer verilen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, bu sene Antalya'da yaklaşık 700 bin İngiliz turistin misafir edilmiş olacağını bildirdi.

İngiltere pazarında geçen yıla göre yüzde 70'e varan bir büyüme gerçekleştiğini kaydeden Yağcı, "Antalya'ya gelen İngiliz sayısının 1 milyonu aşmasını hedefliyoruz. İngiltere, Almanya ve Rusya'nın ardından üçüncü kaynak pazar olmaya aday." dedi.