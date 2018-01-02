Aküde Avrupa'da ilk 2 hedefi

MANİSA (AA) - TOLGA ALBAY - Türkiye'nin en büyük akü ihracatçısı konumundaki İnci Akü, Japon GS Yuasa ortaklığı sonrası Manisa'da kurduğu ikinci üretim tesisiyle sektöründe Avrupa'nın ikinci en büyük şirketi olmayı hedefliyor.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörü için yaptığı jant üretimiyle 1960'lı yıllardan bu yana ihracat gerçekleştiren grubun 1984 yılında kurduğu akü fabrikasının ilk gününden bu yana yoğun olarak dünya piyasasına çalıştığını ifade etti.

Şirketin ihracat lideri olarak gelişimine devam ettiğini, 2015 yılında Japon enerji depolama şirketi GS Yuasa ile ortaklıkla daha iddialı hedefleri önüne koyduğunu anlatan Elbirlik, şu bilgileri verdi:

"Manisa'daki mevcut tesiste yılda 4 milyon akü satıyoruz. Bunun yüzde 60’ı ihracata gidiyor. Dünyada milyonlarca araç her gün marşa bizim akümüzle basıyor. Avrupa'da 1 milyonun üzerinde araca her yıl İnci Akü takılıyor. İhracatın çok büyük bir bölümü de markalı olarak yapılıyor. Turquality desteğiyle markamızı dünya geneline yaymaya devam ediyoruz. Halen 80 ülkeye ihracat var, Ukrayna, Mısır ve Dubai'de temsilcilik ofislerimiz var. Yapımı devam eden yeni fabrikamızın devreye girmesiyle kapasite yıllık 5 milyon adetten 7 milyona çıkacak. Yıllık satışların da 6 milyon civarına ulaşmasını bekliyoruz."

Yeni yatırımla kapasite artışının yanında Japonya'da yeni geliştirilen bazı teknolojilerin Türkiye'ye üretiminin de başlayacağına dikkat çeken Elbirlik, İnci Akü'nün ihracat başarısının arkasında Ar-Ge gücünün yattığına dikkat çekti.

Sektörün ilk Ar-Ge merkezine sahip olduklarını ve aldıkları patent sayısının 73'e çıktığını anlatan Elbirlik, özellikle start-stop araçlara yönelik akülerde farklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Start-stop araç üretiminin dünya genelinde artması ve artık değiştirme piyasanının da başlamasıyla kendileri için önemli fırsatlar oluştuğuna işaret eden Elbirlik, "Avrupa pazarında ilk 3 oyuncu arasındayız. Hedefimiz ilk 2. Bu hamleyi de yeni yatırımımızla yapacağımızı öngörüyoruz." dedi.

- "Yerli otomobil heyecanı"

Cihan Elbirlik, yerli otomobil projesinin tüm sektör gibi kendilerini de heyecanlandırdığını, neler yapabileceklerini göstermek için projenin detaylarının açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Japon ortakları GS Yuasa'nın da bu konuda önemli aşamalar kaydettiğine işaret eden Elbirlik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GS Yuasa'nın bu tecrübesini hem bölgemizde hem ülkemizdeki gelişimlerle ve yeni projelerle birleştirmek istiyoruz. Elektrikli araçlar konusundaki gelişimi, ana sanayilerin değişim sürecini takip ediyoruz. Onların gelişimine paralel lityum iyon projelerini geliştirme konusunda heyecanlıyız. Yerli otomobil konusunda da heyecanlıyız. 'Yerli otomobile hazırız' demek için projenin detaylarını görmek, mühendislik hesaplamalarını yapmak gerekir. Projenin detayları ortaya çıktıktan sonra Japon ortağımızın da tecrübeleriyle nasıl bir ürün olacağını, neler yapılabileceğimizi görmek üzere heyecanla bekliyoruz."