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Alabalık desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

- Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, istenilen belgelerle kuluçkahanenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edecek - Gerekli kaynak, hayvancılığın desteklenmesi için 2019 bütçesinde ayrılan ödenekten karşılanacak

Alabalık desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

ANKARA (AA) - Yumurta ve yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta ve yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşları tebliğ kapsamındaki desteklemelerden faydalanamayacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, istenilen belgelerle kuluçkahanenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edecek.

Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, belirtilen oranlarda "çiftçi örgütlerini güçlendirme" adı altında kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenecek. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranmayan yetiştiricilere, kesinti yapılmadan ödeme yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Desteklemeler için kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 2019'da ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip bakanlık tarafından banka aracılığıyla ödenecek.

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