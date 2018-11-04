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Alabalık, levrek ve çipura için yeni alanlar belirlenecek

- Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ile yeni türlerin üretimi için yeni yetiştiricilik alanları tahsis edilecek - Su ürünleri üretiminin artması amacıyla balıkların karaya çıkarılması için gereken kıyı yapıları inşa edilecek

Alabalık, levrek ve çipura için yeni alanlar belirlenecek
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Balık yetiştiriciliğinin artması amacıyla Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ile yeni türlerin üretimi için yeni yetiştiricilik alanları belirlenecek.

AA muhabirinin "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, balıkçılık sektörünün altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ortak çalışma yapacak.

Buna göre, balıkçılık sektörünün en önemli ihtiyacı olan balıkçı barınaklarına yönelik onarım ve yeni inşa onarım çalışmaları gelecek yıl da devam edecek. Altyapısı tamamlanmış barınaklara üstyapı tesisleri kurulacak.

Balık yetiştiriciliğinin artması için başta karaya çıkış noktaları olmak üzere gerekli altyapı ihtiyacı giderilecek. Kıyıdan kafeslere yavru, yem nakli ile kafeslerde yetiştirilen ürünlerin karaya çıkarılmasında kullanılmak üzere kıyılarda gerekli alanlar yetiştiricilere tahsis edilecek ve bu alanlara kıyı yapılarının inşa edilmesi sağlanacak. Böylece, sektörün büyümesi desteklenecek.

Su ürünlerinde yeni yetiştiricilik tesislerinin kurulması için de buna uygun yeni alanlar belirlenecek. Bu kapsamda, Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ve yeni türlerin üretimi ile kabuklu ve yumuşakça yetiştiricilik alanları tespit edilecek. Belirlenecek bu alanların girişimcilere tahsisi gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla ürün çeşitliliği ve markalaşmanın yanı sıra uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin artırılması sağlanacak.

Su ürünleri sektörünün en önemli sorunu yasa dışı, kayıt dışı ve plansız avlanma olarak görülürken, bu konuda mevzuat düzenlemeleri de yapılacak. Deniz ve iç su koruyuculuğu sisteminin hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerden biri olacak. Avcı ve yetiştirici örgütlerine de mevzuat ve kayıtlılık konularında eğitim verilecek.

Balıkçılık sektörünün, Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası'na uyumu için mevzuat çalışması yapılacak.

- Balıkların yüzde 22'si iç sulardan elde edildi

Programa göre, Türkiye'deki deniz ve iç su yüzey alanları, orman ve tarım alanlarını geçiyor. 8 bin 333 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Türkiye'de, 24,6 hektar kullanılabilir deniz ve 1,3 milyon hektar iç su olmak üzere yaklaşık 26 milyon hektar su alanı bulunuyor. Üretim alanı olarak kullanılabilecek 178 bin kilometre uzunluğundaki nehirlerin yanında yetiştiriciliğe müsait pek çok su kaynağı da yer alıyor.

Türkiye'nin geçen yılki su ürünleri üretimi, yüzde 56,2'si deniz ürünleri, yüzde 43,8'i yetiştiricilik üretimi olmak üzere toplam 631 bin ton olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 21,6'sı iç sulardan elde edildi.

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