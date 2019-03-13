Albaraka Bankacılık Grubu'ndan 2018'de 129 milyon dolar net kâr

İSTANBUL (AA) - Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), 2018 yılında konsolide bazda toplam 1,3 milyar dolar gelir elde ederken, 129 milyon dolar ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi

Albaraka Bankacılık Grubu'nun 31 Aralık 2018 dönemi konsolide finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre ABG, geçen yıl konsolide bazda toplam 1 milyar 327 milyon dolar gelir elde ederken, 129 milyon 84 bin dolar ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Grubun net faaliyet karı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artışla 447 milyon 362 bin dolara yükseldi. ABG'nin aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda 23 milyar 831 milyon dolar oldu.

Albaraka Bankacılık Grubu, Irak'taki bir şubesi, Endonezya ve Libya'daki iki temsilcilik ofisinin yanı sıra Ürdün, Mısır Tunus, Bahreyn, Sudan, Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Pakistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Fas ve Almanya'da faaliyet gösteriyor.





- "Bankacılık birimlerimiz olumlu katkı verdi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Bankacılık Grubu Başkanı Şeyh Saleh Abdullah Kamel, "2018 yılında grubumuzun, Türkiye dahil 17 ülkeye yayılmış olan bankacılık birimlerinin elde etmiş olduğu sonuçların, istikrarsız bir bölgesel ve uluslararası jeopolitik ortamın yanı sıra, birçok bankacılık birimimizin maruz kalmış olduğu finansal koşullar da dikkate alındığında oldukça başarılı olduğuna inanıyorum. Birimlerimiz bu sonuçları, varlıklarının kalitesini ve likiditesinin sağlamlığını korurken bir yandan da tüm ana faaliyetlerin finansal getirilerini de iyileştirerek elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif de uluslararası ve bölgesel gelişmelerin 2018'de ciddi zorluklar teşkil etmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler bize ekonomik dalgalanmalar, bölgesel güvenlik gerilimleri, birimlerimizden bazılarının ülkelerinin yerel para birimlerinin grubun konsolide raporlarının para birimi olan ABD doları karşısında değer kaybetmesi de dahil olmak üzere birçok ciddi zorluk getirdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen sadece iyi getiri oranımızı ve operasyonel pozisyonumuzu korumakla kalmadık, aynı zamanda ABG tarafından geliştirilen ve tüm birimler tarafından uygulanan sağlam politika ve stratejiler bağlamında ihtiyatlı önlemlerimizi de arttırdık. Bankacılık birimlerinin çoğunluğunun grubun olumlu sonuçlarına katkıda bulunduğunu görmek bizi çok mutlu etti."