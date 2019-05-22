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Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar oldu

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk tarafından kurulan Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Faruk Çağlar getirildi.Albaraka'dan yapılan açıklamaya göre, banka, kurduğu yeni şirketi Albaraka Kültür...

Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar oldu
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İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk tarafından kurulan Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Faruk Çağlar getirildi.

Albaraka'dan yapılan açıklamaya göre, banka, kurduğu yeni şirketi Albaraka Kültür Sanat Yayıncılık AŞ'nin Genel Müdürlüğüne Ahmet Faruk Çağlar'ı atadı.

1980'de İstanbul'da doğan Çağlar, 1997'de mezun olduğu Şişli Lisesi'nin ardından 2002-2004'de Almanya'daki Wiesbaden ve Darmstadt Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu. 2006-2010'da Fransa Paris XIII Üniversitesi'nde psikoloji lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Çağlar, 2011'de ABD Syracuse'de dil eğitimi aldı. 2013-2015'te İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansını bitiren Çağlar, 2015-2018'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde felsefe doktorasını tamamladı.

2016-2018'de Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde kültür sanat danışmanı olan Ahmet Faruk Çağlar, Mart 2019 itibarıyla Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Almanya'da Perspektif dergisi ve Sabah Ülkesi dergisi gibi yayınlarda genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra İstanbul'da Kaknüs Yayınları'nda redaktörlük gibi görevlerde de bulunan Çağlar, evli ve 2 çocuk babası. Çağlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca biliyor.


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