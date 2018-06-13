Albaraka Türk, 200 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 12 Haziran 2018 tarihinde Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 178 gün vadeli ve 150 milyon lira olarak planlanan ihraca yoğun talep gelmesi nedeniyle ihraç 200 milyon TL olarak gerçekleşti. Kira sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 49’unu bireysel, yüzde 51’ini ise portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi kurumsal müşteriler oluşturdu.

Açılamada görüşlerine yer verilen Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, "En son kira sertifikası ihracımız, fon toplama tabanımızı çeşitlendirme konusundaki çalışmalarımızı desteklemekte ve müşterilerimize daha likit ve ikinci eli bulunan ürünler sunma konusundaki isteğimizi teyit etmektedir.’" değerlendirmesinde bulundu.



