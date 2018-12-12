banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon ihracat
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Albaraka Türk'e 2 ödül

- Banka, Financial Innovation Awards'ta, "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" ve "En Yenilikçi Dijital Dönüşüm" kategorilerinde ödül aldı

Albaraka Türk'e 2 ödül
banner17

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, "Biometrik İmza" ve "Robotik Süreç Otomasyonu" projeleri ile finans dünyasının en prestijli ödülü olan Financial Innovation Awards’ta 2 ödüle layık görüldü.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, "Biometrik İmza" ve "Robotik Süreç Otomasyonu" projeleri ile finans dünyasının en prestijli ödülü olan Financial Innovation Awards’ta iki ödül aldı.

Dünyanın en büyük bankalarıyla finale kalan Albaraka Türk, "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" ve "En Yenilikçi Dijital Dönüşüm" kategorilerinde birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Londra Bankacılık ve Finans Enstitüsü tarafından 21 yıldır düzenlenen Financial Innovation Awards, finans ve bankacılık piyasalarında dünyanın en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Kazananların Londra’da düzenlenen törende ödüllerini aldığı yarışmada, her yıl dünya çapında katılımcılar yer alıyor.

Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründe bir ilki gerçekleştirerek tüm işlemleri daha hızlı ve hatasız gerçekleştirmek, banka müşterilerini kaliteli hizmetten yararlanması için uygulanan "Robotik Süreç Otomasyonu" projesi ile "En Yenilikçi Dijital Çözüm" kategorisinde ödül aldı.

Yine aynı yarışmada "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm" kategorisinde de Albaraka Garaj girişimi "Techsign" ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek hayata geçiren Albaraka Türk, biyometrik imza uygulaması ile ödül aldı. Proje sayesinde müşteriler, tablet ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imza işlemini hem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor hem de kağıt tasarrufu sağlayıp doğaya katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, "Bankacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan projelerimiz Biyometrik İmza ve Robotik Süreç Otomasyonu ile uluslararası alanda aldığımız ödüllere layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknoloji alanında aldığımız bu ödüller, Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve başarılı işlere imza atmak için şevklendiriyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1