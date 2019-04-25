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Albaraka Türk'ten 325 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Banka, 105 gün vadeli, 325 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı

Albaraka Türk'ten 325 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 105 gün vadeli, 325 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 17-18 Nisan'da talep toplama gerçekleştirilen, 105 gün vadeli, 325 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama Şirketi'nin 19 Mart'ta gerçekleştirdiği ihraca, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılar talep gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 12 ay içerisinde bankamız, halka arz, nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış olmak üzere çeşitli formatlarda toplam 5 milyar lirayı aşan ihraç hacmiyle, 30'un üzerinde kira sertifikası işlemini tamamlayarak yurt içi piyasalarda en sık ihraç gerçekleştiren kurumlardan bir tanesi olmuştur. Aynı dönemde bankamız, bu yatırımların gerçekten likit ve satılabilir olduğunu ortaya koyan, dolaşımdaki kira sertifikası ihraçlarımızla ilgili 4 binin üzerinde ikincil piyasa işlemini başarıyla gerçekleştirmiştir."


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Albaraka TürkKira Sertifikası
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