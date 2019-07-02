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Albaraka Türk'ten 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Albaraka Türk'ün, 24-25-26 Haziran'da talep toplamasını gerçekleştirdiği ve 350 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yoğun taleple birlikte 500 milyon TL olarak gerçekleşti

Albaraka Türk'ten 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, üçüncü kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Albaraka Türk’ten yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama'nın 24-25-26 Haziranda yurt içi piyasada gerçekleştirdiği ve 350 milyon lira olarak planlanan kira sertifikası işlemi, gelen yoğun talep nedeniyle 500 milyon lira olarak gerçekleşti.

98 gün vadeli kira sertifikası işlemine toplam bin 433 bireysel ve kurumsal yatırımcı katıldı. Tamamlanan bu ihraçla birlikte Albaraka Türk, bu yılın ilk yarısında nitelikli/tahsisli ve halka arz şeklinde olmak üzere toplam 20 adet ve 4 milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, "Son gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL'lik halka arz kira sertifikası işlemi, hem büyüklük hem de yatırımcı sayısı bakımından şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük ihracımız olmuştur. Yurt içi sermaye piyasalarındaki bu fon kaynağının devam eden büyümesi, bu varlıkların kurumsal ve bireysel yatırımcıya sunduğu cazip getirilerin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.


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