Albaraka Türk'ten doğa dostu projelere destek

ANKARA (AA) - Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk'ün, doğaya değer katan çalışmaları kapsamında başlattığı "Sıfır Atık" değişim hareketiyle 19 bin 670 metreküp sera gazının doğaya salınımını önlediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kullanılan kağıt sayısının azaltılması, atık kağıtların geri dönüşümünün yapılması ve işleyişin dijital ortamda sürdürülmesi sayesinde yıllık yaklaşık 22 milyon A4 kağıttan tasarruf edilerek bin 892 ağacın kesilmesinin engellendiği belirtildi.

Şirketin doğayaya verilen zararın azaltılması için başlattığı Sıfır Atık projesi ile önemli oranda elektrik ve su tasarrufu ile sera gazı emisyonu azaltımı sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Albaraka Türk, 2018 yılında sadece Genel Müdürlük binasından 6,8 ton atık kağıdı geri dönüşüme kazandırarak Ümraniye Belediyesi’nden 'Geri Dönüşüm Doğaya Vefa' plaketi aldı. Yapılan bu kağıt tasarrufu ile 19 bin 670 metreküp sera gazı ve 456 bin 289 kilovatsaat enerji tüketimi azaltımı sağlanırken, 3 bin 116 metreküp su tasarruf edildi. Albaraka Türk, yaptığı bu çalışmalarla insanlığın doğaya verdiği zararda, kendi payına düşen tasarrufu sağlayarak karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Genel Müdürlük binasının dış cephesine kaplanan güneş filmi sayesinde gelen güneş ışınlarının yüzde 78’ini engelleyerek, soğutma sistemlerinin daha az çalıştırılmasını sağlayarak elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 15,60 oranında tasarruf elde edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, banka olarak insana, çevreye duyarlı projelerin yanı sıra toplumsal sorumluluklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamdaki projelerimizden biri olan Sıfır Atık projesiyle de büyük bir değişim hareketi başlattık. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuçlar, doğaya olan saygımızın bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.





