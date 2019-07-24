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Albaraka Türk'ten kesintisiz hizmet "Nöbetçi Transfer"

- Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ: - "EFT hizmetinde artık zaman sınırı ortadan kalktı"

Albaraka Türk'ten kesintisiz hizmet
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İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, internet ve mobil bankacılık müşterilerine özel geliştirdiği "Nöbetçi Transfer" hizmetiyle, zaman sınırını ortadan kaldırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve dijital bankacılık alanında yaptığı yatırımlarla ciddi bir ivme yakalayan Albaraka Türk, hayatı kolaylaştıran finansal ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

Albaraka Türk, internet ve mobil bankacılık müşterilerine özel, Birleşik Ödeme firmasıyla gerçekleştirdiği "Nöbetçi Transfer" hizmetiyle Albaraka Mobil Platform ve internet şubesi üzerinden, EFT saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere sistemde var olan bankalara 7/24 para transferi işlemleri gerçekleştirmeye imkan tanıyor.

Albaraka Türk hesaplarından, EFT saatleri dışında özel uygulaması sayesinde para transferi işlemi gerçekleştirebilecek olan Albaraka Türk müşterileri, EFT saatini kaçırmak, geç kalmak gibi bir durum yaşamıyor.


- "Müşterilerimiz, dilediği zaman dilediği yerde EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Albaraka Türk olarak dijital bankacılık kapsamında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uygulamaya aldığımız Nöbetçi Transfer hizmetimiz sayesinde, müşterilerimiz artık gece gündüz demeden para transferi yapabilecekleri bir ortama kavuştu. Bu hizmetimiz sayesinde sadece hafta içi 8.30-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilebilen EFT hizmetinde artık zaman sınırı ortadan kalktı. İnternet şubemiz ya da Albaraka Mobil üzerinden Nöbetçi Transfer uygulamamız ile müşterilerimize yenilikçi, pratik ve hızlı hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu yeni hizmet sayesinde müşterilerimiz, dilediği zaman dilediği yerde EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek."



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Anahtar Kelimeler:
Albaraka TürkBankacılık
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