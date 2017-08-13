Albaraka Türk'ten üniversitelilere eğitim desteği

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, üniversite öğrencilerine ve velilerine sağladığı eğitim finansmanı desteği kapsamında vade farksız 10 taksit imkanı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Albaraka Türk, sağladığı eğitim finansmanı desteği ile gençlerin daha iyi bir eğitim almalarına ve kariyerlerini daha güçlü ve öz güvenli bir şekilde inşa etmelerine katkı sağlıyor.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Medipol Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, FSM Vakıf Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler ve velileri, vade farksız 10 taksitle Albaraka Türk eğitim finansmanı kredisinden yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Dünya hızla değişiyor. Dolayısıyla günümüz iş hayatının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olabilmeleri için gençlerimizin iyi bir eğitim almaları gerekiyor. İyi yetişmiş insan gücünün ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına en büyük dayanaklardan biri olduğuna inanıyorum.

Bu doğrultuda kurum olarak elimizi taşın altına koyup 4 yıldır eğitim finansmanı konusunda gençlerimize ve alilerine destek olmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz ve aileleri bu yıl da anlaşmalı okullardaki vade farksız finansmanımıza başvurarak eğitim ücretlerini daha rahat bir şekilde ödeyebilirler."