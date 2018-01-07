Albaraka Türk'ün gayrimenkul portföy büyüklüğü 1,3 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul portföy yöneticisi olan Albaraka Türk'ün gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğünün 1 milyar 300 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Albaraka Türk'ün 2017 gerçekleşmeleri ve bu yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Utku, 30 yılı aşkın süredir hizmet veren bankanın, her geçen yıl büyümeye ve daha iyi hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Utku, 2017 için çizdikleri yol haritası ve stratejik hedeflerin gerçekleşmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Müşteri ağımızın genişliyor olması ve kurduğumuz bağı çeşitli kanal ve hizmetlerle pekiştirmemiz hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizin göstergesi." dedi.

Banka açısından geçen yılın gayet verimli geçtiğini ve 2017'de ciddi atılımlar yaptıklarını belirten Utku, aktiflerde bankacılık sektörüne paralel bir büyüme sağladıklarını, topladıkları fonlarda yüzde 20 civarında artış yaşandığını, fon maliyetinin yüksek olmasına karşın reel sektöre ciddi manada destek olduklarını anlattı.

Toplam kredilerinin yüzde 45'inin KOBİ'lere olduğunu bildiren Utku, şunları kaydetti:

"Bu dönem, ayrıca bizim ciddi projelere imza attığımız bir yıl oldu. Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonunu benimseyen bankamız, dünyadaki trendlere ayak uydurarak dijitalleşme serüvenine hız kazandırdı. Yıllar öncesine dayanan bu serüveni; bu yıl, 'Albaraka Garaj' adında bir kuluçka merkezi kurarak ve kurum içi girişimciliği destekleyen 'Keşfet' adını verdiğimiz programla süsledik. Teknoloji alanındaki girişimcileri destekleme programı, dünyada katılım bankacılığı bünyesinde ilk defa bizim tarafımızdan kuruldu. Keşfet programımızı ise kurumumuzun içindeki inovasyon ve girişimcilik ruhunu üst yönetimle etkileşimi artıracak bir şekilde kurduk ve böylece müşteri odaklı inovatif çözümler üretmeyi hedefledik."





- "KOBİ ve bireysel segment, odağımız olmaya devam edecek"





Melikşah Utku, geçen yıl bilançonun en durağan aktif kalemi olan gayrimenkulü likit hale getirerek büyük projelere finansman oluşturduklarını belirtti.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul portföy yöneticisi olan Albaraka Türk'ün gayrimenkul yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 1 milyar 300 milyon liraya ulaştığını bildiren Utku, "Hakikaten bu önemli bir mevzu... Çünkü küçük yatırımcıların böylesi devasa projelerde hissesinin olması hem karlılık açısından onları memnun ederken hem de projelere finansman bulma açısından bizim elimizi rahatlatmış oldu." şeklinde konuştu.

Utku, 2018 ve sonrasında hedeflerinin sürdürülebilir büyüme olduğunu, özellikle dijitalin en öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şubeleşmeye ise yeni bir soluk getirme hedefindeyiz. Daha küçük konseptiyle yayılıma devam etmeyi hedefliyoruz. KOBİ ve bireysel segment, odağımız olmaya devam edecek. İlkemiz gereği, reel sektörle olan doğal ilişkimizin daha da kuvvetlenmesi adına ülkemiz ekonomisine katma değerde bulunacak işletmelere destek olmaya ve dirsek temasında olmaya devam edeceğiz."

Teknolojinin de yardımıyla yeni iş birliği modelleri üzerinde çalıştıklarını, girişimcilik ve kuluçka merkezindeki çalışmalara ivme kazandırmak istediklerini kaydeden Utku, bünyelerinde barındırdıkları gayrimenkul portföy yönetim şirketiyle yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine yeni projeleri dahil edeceklerini söyledi.

Utku, "İyi bir portföy yönetimiyle, ülkemizi var olduğumuz her platformda en iyi şekilde temsil etmeye ve ülkemiz için hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.





- "Yeni şube açma konusunda ciddi potansiyelimiz var"





Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, dijitalleşme tarafında tüm iş dünyasının iş yapış tarzının değiştiğini gözlemlediklerini, iş tanımlarının değişmesinin insana daha az ihtiyaç olacağı anlamına gelmediğini belirterek, veri analisti ve tasarımcı gibi iş kollarını şirketlerin en soft departmanlarında daha çok göreceklerini, bankacılığın ise teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen sektör olduğunu vurguladı.

Teknolojinin getirdiği otomasyon ve dijitalizasyon süreçlerinin iş tanımlarını ve müşteriyle olan ilişkileri etkilediğini dile getiren Utku, dijitalleşmenin; maliyet optimizasyonu ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda iyileştirmeler getirdiği gibi bankaların gider/gelir oranlarına da pozitif yansıdığını düşündüğünü söyledi.

Utku, şunları kaydetti:

"Her ne kadar bankacılık sektörü şubeleşmede ve istihdamda küçülmeye gitse de bizim yeni şube açma konusunda ciddi bir potansiyelimizin olduğunu söyleyebilirim. Albaraka'da ise şube konseptinde değişikliklere giden, sayısal olarak da artan ama aynı zamanda daha efektif çalışan şubeler göreceksiniz. Tabiatıyla yeni şubeler işe alım ve istihdamı beraberinde getirecektir. Zaten kurumumuzda çeşitli iş tanımları oluşturularak istihdama sürekli katkıda bulunuyoruz. Mesela, 'Genç Albarakalı' adını verdiğimiz programımızla üniversite öğrencilerine, daha okurken sektörün havasını soluyabilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca, küresel iş birlikleriyle oluşturacağımız platformlar ve yurt dışında dijital İslami banka olma gibi konularda yapacağımız ciddi atılımlarla Türkiye'de ses getireceğimize inanıyorum."