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Albaraka Türk'ün iştiraki "insha GmbH"a tescil

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'nin (Albaraka Türk) Avrupa Dijital Bankacılık Projesi kapsamında kurulan şirket, Berlin Yerel Mahkemesi tarafından "insha GmbH" olarak tescillendi. Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma...

Albaraka Türk'ün iştiraki

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'nin (Albaraka Türk) Avrupa Dijital Bankacılık Projesi kapsamında kurulan şirket, Berlin Yerel Mahkemesi tarafından "insha GmbH" olarak tescillendi.

Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Avrupa Dijital Bankacılık Projemiz 'insha'nın Almanya'da resmi olarak faaliyete geçebilmesi amacıyla Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'nin yüzde 100 iştirakiyle 100 bin avro sermayeli -Türkiye'deki karşılığı ile bir limited şirket- GmbH kurulması için Berlin'de noter üzerinden gerçekleştirilen resmi başvuruya istinaden BDDK tarafından verilen Almanya'da iştirak kurma izni sonrası, Berlin Yerel Mahkemesi tarafından 'insha GmbH' olarak şirket tescili gerçekleştirilmiştir." denildi.

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Albaraka TürkKAPTescil
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