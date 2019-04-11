Albaraka ve Petrol Ofisi'den akaryakıtta yüzde 5 indirim

ANKARA (AA) - Albaraka Türk tarafından, Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt alımlarında yüzde 5’e varan indirim ve vade imkanı sağlanacağı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu kampanya ile Akaryakıt Yönetim Sistemi (AYS) kapsamında gerçekleştirilecek ve Automatic Plus Sisteminin kurulu olduğu tüm Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olacağı belirtildi.



Albaraka Türk’ün yeni ürünü AYS ile iki ve daha fazla şirket aracına sahip firmalara, etkin raporlamanın yanı sıra, ödemelerin kolaylıkla muhasebeleştirilmesi, fatura takibi kolaylığı, pratik ve hızlı akaryakıt ikmali konularında avantajlar sağlayacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Petrol Ofisi’yle iş birliğine giderek yeni bir kampanya başlattı. Albaraka’nın yeni ürünü AYS kapsamında gerçekleştirilen Petrol Ofisi işbirliği ile, Automatic Plus Sisteminin kurulu olduğu tüm Petrol Ofisi istasyonlarında, akaryakıt alımında yüzde 5’e varan indirim ve vade seçenekleri sunuluyor. Ayrıca AYS müşterisi olan ilk 200 firmaya Petrol Ofisi araç takip sistemi Automatic Plus 3 ay boyunca hediye edilecek. Albaraka’nın AYS müşterisi olan firmalar ayrıca VDF Filo’dan yıllık araç kiralamada özel fiyatlar ve Autowax araç bakım hizmetlerinde yüzde 35 indirim ile Kale alarm sistemlerinde yüzde 45 indirim fırsatından yararlanabiliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Albaraka olarak öncelikle KOBİ’lerin ihtiyaç ve isteklerini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Yeni çıkardığımız AYS hizmetimiz ile de indirimli akaryakıt ve vade imkanı sağlayarak KOBİ’lerin nakit akışı yönetimine destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

AYS müşterilerinin ayrıca, Albaraka Business Kart ve birçok ayrıcalık içeren Albaraka Platinum kartlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

