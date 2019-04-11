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"Albayrak'ın açıklamasından sonra TL zayıflayabilir"

Commerzbank, Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini açıkladı.

"Albayrak'ın açıklamasından sonra TL zayıflayabilir"
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı yeni reform paketine ilişkin değerlendirmede bulunan Commerzbank, reform programının itiraz ve ikazlarla beraber geldiğine işaret ederek Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini söyledi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre "Dolar/TL paritesinde önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir trend izleneceğini tahmin ediyoruz" görüşünü dile getiren Commerzbank, Albayrak'ın gıda tedarik zinciri konusunda dün ortaya koyduğu reformun, enflasyon ile başa çıkmakta yetersiz kalabileceğini düşündüklerini belirtti.

Banka bilançolarındaki belirli sorunlu kredilerin özel bir "kötü banka" veya girişim fonuna aktarılması planının "faydalı" olabileceğine değinen Commerzbank, ancak bunun piyasa katılımcılarının "bu yükümlülüklerin nasıl oluştuğunu unutacakları ve aniden bankaları sağlıklı olarak görecekleri" anlamına gelmediğini vurguladı.
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Anahtar Kelimeler:
CommerzbankBerat Albayrak
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