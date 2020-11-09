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Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'sağlık sorunları sebebiyle' istifa ettiğini duyurdu. Bu duyuru üzerine dün çeşitli televizyon kanallarında konuşan yorumcular Albayrak’ın istifasını danışmanına doğrulattırdıklarını açıkladılar.

Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, 'sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini' duyurdu. Habere ilişkin bakanlık yetkilileri tarafından teyit ya da yalanlama gelmezken, hesabın hacklendiğine ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Bakan Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamaması da dikkat çekti. Bakan Albayrak'ın istifa haberi, uluslararası yayın kuruluşları tarafından da son dakika koduyla duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'sağlık sorunları sebebiyle' istifa ettiğini duyurdu. Bu duyuru üzerine dün çeşitli televizyon kanallarında konuşan yorumcular Albayrak’ın istifasını danışmanına doğrulattırdıklarını açıkladılar.

Gelişmeler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş sosyal medya hesabından, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var."

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Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye Bakanlığı
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