ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar arama tarama faaliyeti Ramazan Bayramı mesajı Yaban hayvanları için doğaya 10 ton tavuk sakatatı bırakıldı kentsel dönüşüm Lordlar
Fed faiz oranını sıfıra indirdi!
Faiz oranını sıfırladı
Çukur’un kitapçısı
Çukur’un kitapçısı
Bill Gates Microsoft’tan istifa etti!
Microsoft’tan kötü haber!
Şekip Avdagiç: Makarnaya zam yok!
Makarnaya zam yok!
Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk!
2 yıl sonra bir ilk!

Albayrak'tan virüse karşı tedbir açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." dedi.

Albayrak'tan virüse karşı tedbir açıklaması
banner17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır." açıklamasında bulundu.

"Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." ifadelerini kullanan Albayrak, "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Atılacak adımların Cumhurbaşkanı tarafından bu hafta açıklanacağını, ayrıca kurumların da gerekli adımları hafta boyunca atacağını kaydeden Bakan Albayrak, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir." ifadelerini kullandı.AA

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıBerat AlbayrakKoronavirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5