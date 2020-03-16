Albayrak'tan virüse karşı tedbir açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır." açıklamasında bulundu.

"Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." ifadelerini kullanan Albayrak, "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Atılacak adımların Cumhurbaşkanı tarafından bu hafta açıklanacağını, ayrıca kurumların da gerekli adımları hafta boyunca atacağını kaydeden Bakan Albayrak, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir." ifadelerini kullandı.AA