Albayrak TİM'e gitti ihracatçı kurdan şikayet etti

Haftanın son iş gününde ihracat cephesinde haber akışı yoğunlaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul’da ziyaret etti. İhracatçıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, destek mesajı verdi.



ABD'YE İHRACAT HIZLANDI



Demir ve Demir Dışı metaller sektörü Ocak-Temmuz 2019 döneminde 4.78 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. Sektör genel ihracattan yüzde 4.6 pay alırken, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, yedi aylık dönemde ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 47 oranında artış yaşandığına dikkat çekerken, ihracat hedefine ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.



MEYVECİ KURDAN MUZDARİP



Döviz kurlarındaki hızlı düşüş yerli kaynağa dayalı üretim yapan sektörlerde sıkıntıya neden oldu. Uludağ Meyve sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Özkan Kamiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Bu seviyelerdeki kur, ithal girdisi olmayan Meyve Sebze Mamulleri sektörünün ihracatçılarını sıkıntıya soktuğu gibi dünya pazarındaki rekabet avantajını da kaybetmesine neden oldu. Dövizdeki aşırı çıkışlar gibi aşırı inişler de biz ihracatçıları ve üreticiyi zor durumda bırakıyor. Hızla gerileyen kurlar özellikle sezon öncesi yapılan yurtdışı bağlantılarımız nedeniyle bizleri zarara uğratmış durumda. Bu duruma müdahale edilmez ya da sektöre özel yeni bir teşvik sistemi uygulanmaz ise yüksek kurdan maliyetleri hazırlayıp, anlaşmalarını yapmış firmalar kapanma noktasına gelecek, ülkemiz gıda sektöründe tekrar ithalatçı ülke olacaktır."



DERİCİLERDE KURBAN BEREKETİ



Ham deride ithalata bağımlı olan deri sektöründe Kurban Bayramı’nda elde edilen deriler sektör için büyük önem taşıyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Sektörde ithalata bağımlılığın azaltılması ve ham deri ihtiyacının daha büyük kısmının yurt içinden sağlanabilmesi için Kurban Bayramı son derece önemli” dedi. Mustafa Şenocak, "Türkiye’de her yıl deri sanayimiz, beş milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz ve bu da sektörümüze 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak” bilgisini verdi.