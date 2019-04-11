"Albayrak’ın mesajları birbiriyle çelişiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘yapısal reform’ paketini bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirtti.



Albayrak, finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yaptı. Maliye bakanı, atacakları adımların bütçe disiplininden taviz vermeyeceğini belirtti.



Paketi Reuters’a değerlendiren Turkey Macroview Consulting (TMV) Başekonomisti İnanç Sözer, şu ifadeleri kullandı: “Bankaların son dönemde hızlı kredi vermesi nedeniyle son dönemdeki sermaye, likidite koşullarındaki olası ihtiyacı önemli ölçüde karşılayacak. Bu, bankaların önümüzdeki dönemde kredi verme iştahı açısından pozitif. Diğer taraftan kamu borcunu artıran bir unsur.”



‘İki hedef birbiriyle çelişiyor’



TD Securities gelişmekte olan piyasalar strateji birimi başkanı Cristian Maggio, Albayrak’ın mesajlarının birbiriyle çeliştiğine dikkat çekti: “Bir yandan, hükümetin ekonomiyi bir dizi reformla desteklemeye hazır olduğunu ve büyümeyi bulunduğu istikametin tersine çevireceklerini söylüyor. Öte yandan, mali disiplin ilkesine uymaya devam edeceklerini, beklentileri karşılayan ve piyasaları rahatsız etmeyecek bir bütçe açığına devam edeceklerini söylüyor. Bu iki hedef birbiriyle çelişiyor ve her ikisine de ulaşmak çok zor olacak.”



‘Henüz detay yok’

Garanti Bankası Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert de şöyle konuştu: “Bazı alanlarda kısa vadeli sonuçları görebileceğiz ancak mesela vergi gibi bazı konular var ki orta uzun vadede sonuçlarını görebileceğiz ve bu alanlarda henüz detay yok. Yani adımlar atılmaya başlanır ancak etkilerini görmemiz daha orta uzun vadeye kayar.”