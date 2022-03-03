Alçak gerilim devini kadın direktör pazarlayacak

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün önde gelen firmalarından Günsan Elektrik’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Pazarlama alanındaki faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamak üzere Günsan Pazarlama Direktörlüğü’ne Burcu Mungan getirildi.

Anahtar priz serileri, grup priz, otomatik sigortalar, kompakt şalterler, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları gibi elektrik tesisat ekipmanları üreten, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştıran Günsan Elektrik’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Günsan’ın Pazarlama Direktörlüğünü sektörün deneyimli ismi Burcu Mungan yürütecek.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Burcu Mungan, kariyerine Schneider Electric’te Proje Sorumlusu olarak başladı. Mungan, 2011 yılında Pazarlama İletişimi Uzmanı görevine atandı ve aynı dönemlerde Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Pazarlama İletişimi Yöneticisi olarak şirketin farklı iş birimlerinin marka ve iletişim stratejilerinden sorumlu oldu. Şirketin “Genç Liderler” programına dahil olarak çok sayıda eğitim alma fırsatı yakaladı. 2017 yılında şirketin Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü olarak atanan Mungan, marka konumlandırma ve talep yaratma stratejilerinden sorumlu oldu. Daha sonra Orta Asya ve Pakistan bölgelerinin de sorumluluğunu üstlenerek çok sayıda başarılı projeye imza attı. INSEAD “Women in Leadership” programını tamamlayan Mungan evli ve bir kız çocuk annesi.

Günsan Hakkında

1982’de anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapmak üzere kurulan Günsan, 1995’te halen üretiminin devam ettiği endüstriyel tesisine geçti. Anahtar-priz üretimi ile Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan, inşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarından oluşan 17.000 parçalık ürün portföyünü distribütörleri ve bayileri aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor.