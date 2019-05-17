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Alfa Romeo Giulia'ya altın madalya

- Alfa Romeo Giulia, sürüş ve yol tutuşta en iyi otomobil seçildi

Alfa Romeo Giulia'ya altın madalya
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İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo'nun Giulia modeli Auto Express dergisinin düzenlediği Driver Power Ödülleri'nde sürüş ve yol tutuş kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, Giulia, İngiltere'nin en geniş kapsamlı müşteri memnuniyeti anketi olan Driver Power'dan tam not aldı. Giulia, benzersiz sürüş dinamikleri ve üstün yol tutuş özellikleriyle bu alanda en iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo İngiltere Pazarlama Direktörü Andrew Tracey, "Auto Express Driver Power Ödülleri yeni bir otomobile sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu yılki ödüller, Alfa Romeo Giulia'nın sahip olunabilecek en iyi otomobillerden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu sonuçların kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanması ise güvenilir kılıyor." ifadelerini kullandı.

Auto Express Genel Yayın Yönetmeni Steve Fowler ise şunları kaydetti:

"Kullanıcılar Giulia’ya bayılıyorlar. Giulia, genel sıralamada yüzde 93'lük skoru ile çok etkileyici bir sonuç elde etmesiyle dikkat çekiyor. Bu sonuç Giulia kullanmanın adeta bir rüya olduğunu da doğruluyor. Sadece motor ve güvenlik kategorilerindeki yüksek puanları ve markaya özgü tasarımı göz önünde bulundurarak konuşmuyorum. Bu sonuç, Alfa Romeo'nun geleneksel tarzda arkadan itişli bir spor sedan üretme kararının çok sevildiğini ve kabul gördüğünü doğruluyor."

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