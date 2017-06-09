Alfa Romeo Giulia'ya ödül

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo Giulia, otomobil dergisi Autocar tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamada Autocar Ödülleri 2017 kapsamında verilen "Game Changer/Oyunu Değiştiren Otomobil" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Autocar Dergisi Editörü Mark Tisshaw, "Giulia, sadece rekabetçi Alfa Romeo modeli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda damarlarında Alfisti kanı taşıyan herkesin en hoşlandığı otomobil olarak dikkat çekiyor. İnanılmaz performansı ve heyecan verici sürüş özellikleri ile Giulia, bir Alfa Romeo'da olmasını istediğiniz her şeye sahip." ifadelerini kullandı.