Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Alfa Romeo Giulia'ya ödül

- Alfa Romeo Giulia, Autocar tarafından ödüle layık görüldü

Alfa Romeo Giulia'ya ödül

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo Giulia, otomobil dergisi Autocar tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamada Autocar Ödülleri 2017 kapsamında verilen "Game Changer/Oyunu Değiştiren Otomobil" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Autocar Dergisi Editörü Mark Tisshaw, "Giulia, sadece rekabetçi Alfa Romeo modeli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda damarlarında Alfisti kanı taşıyan herkesin en hoşlandığı otomobil olarak dikkat çekiyor. İnanılmaz performansı ve heyecan verici sürüş özellikleri ile Giulia, bir Alfa Romeo'da olmasını istediğiniz her şeye sahip." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Alfa Romeo Giulia
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5