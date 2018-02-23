Alfa Romeo, Sauber F1 Takımı'nın yeni aracı C37 görücüye çıktı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, 2018 Formula 1 Şampiyonası'nda boy göstereceği yeni otomobili C37'yi görücüye çıkardı.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Şampiyonası'na günler kala tanıtılan C37, ilk test sürüşüne 26 Şubat-1 Mart'ta Barselona'daki Katalunya Pisti'nde çıkacak.

Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden olan Alfa Romeo'nun yeni otomobili C37'nin kaputu üzerinde yer alan Quadrifoglio sembolü, markanın yeniden pistlere geri dönüşünü müjdeliyor. 1923'ten bu yana Alfa Romeo'nun en performanslı araçlarında yer alan Quadrifoglio amblemi 15. Targa Florio Şampiyonası'nı kazanan Ugo Sivocci pilotajındaki RL yarış otomobiline de atıfta bulunuyor.

1925 yılında Monza’da düzenlenen ilk Motor Sporları Dünya Şampiyonası’nda zafere ulaşan Alfa Romeo'nun, 5 dünya şampiyonluğundan ilkini kazanan Brilli Peri'nin P2 aracında da bulunun aynı sembol, ardından 1950 ve 1951'de Giuseppe Nino Farina ile Juan Manuel Fangio'nun kullandığı, ilk iki Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaşan ünlü Alfettalar, Alfa Romeo 158 ve159'da da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Sauber F1 Takımı'nın Teknik Direktörü Frederic Vasseur, C37 üzerinde son aylarda çok yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 hedefimiz oldukça net. Sahada eksiklerimizi tamamlamamız ve sezon içinde performansımızı sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. C37'nin geliştirilmesinde çok büyük emek sarf ettik. Alfa Romeo'nun Formula 1 pistlerine geri dönüşü, takımın tarihinde bir başka kilometre taşı niteliğinde ve böylesi köklü bir markanın motor sporlarına geri dönmesinden ötürü çok mutluyum. Yeni yarış otomobilimiz C37, son birkaç ayda fabrikadaki herkesin emeğinin sonucunda ortaya çıktı. C37'nin ardındaki felsefe, C36'dakinden epey farklı. Aerodinamik özellikleri büyük oranda değişen C37, bir önceki modele göre birçok yeni özelliğe sahip. Ayrıca, yeni Ferrari motoru da performansımızı artıracak. C37 ile ilerleme kaydetmeyi ve 2017'ye göre rekabetçi gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Alfa Romeo Sauber F1 Takımı olarak, 2018 sezonuna başlamaktan ötürü çok heyecanlıyız."