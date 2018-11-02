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Alfa Romeo Stelvio'ya İngiltere'den ödül

- Alfa Romeo'nun dinamik SUV modeli Stelvio, İngiltere'nin tanınmış ödüllerinden Carwow 2018'de Sürücü Ödülünü aldı

Alfa Romeo Stelvio'ya İngiltere'den ödül
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İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo'nun dinamik SUV modeli Stelvio, İngiltere'nin tanınmış ödüllerinden Carwow 2018'de Sürücü Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stelvio Quadrifoglio, 510 HP güç üreten 2,9 litrelik çift turbolu benzinli V6 motoruyla jüri üyelerinin beğenisini kazanırken, birçok farklı sınıftan otomobili geride bırakarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.

510 HP gücündeki 2,9 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V6 motoruyla tüm jüri üyelerinin beğenisini kazanan Stelvio Quadrifoglio, onlarca farklı otomobili geride bırakarak büyük bir başarı elde etti

Carwow jüri üyeleri, Stelvio ile ilgili olarak "Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'nun ilk performans odaklı SUV olmasa da en eğlenceli SUV olduğu aşikar. Hatta çoğu safkan spor otomobilden daha eğlenceli bir sürüş sunduğunu dahi söyleyebiliriz. Carwow'un Sürücü Ödülü'nü de işte bu sayede kazandı. Hem spor otomobil hem de SUV özelliklerinin hakkını sonuna kadar verdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Alfa Romeo
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