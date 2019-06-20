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Alfa Romeo’da nakit avantajı

- Alfa Romeo, Giulietta’nın 2018 model yılı, dizel motorlu ve Super donanımlı versiyonlarında anahtar teslimde 15 bin TL’lik nakit indirimi fırsatı sunuluyor

Alfa Romeo’da nakit avantajı
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İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, Giulietta’nın 2018 model yılı, dizel motorlu ve Super donanımlı versiyonlarında anahtar teslimde 15 bin TL’lik nakit indirimi fırsatı sunuluyor.

Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, haziran ayında da avantajlı nakit indirim kampanyalarını sürdürüyor.

Giulietta’nın 2018 model yılı, dizel motorlu ve Super donanımlı versiyonlarında anahtar teslimde 15 bin TL’lik nakit indirim fırsatı sunuluyor.

Giulietta’nın Super donanımlı versiyonlarında 5 inçlik U-Connect dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bi-Xenon farlar ve far yıkama sistemi, ön-arka park sensörü, 17 inçlik sportif alüminyum jantlar ve DNA sürüş modu seçenekleri yer alıyor.

Alfa Romeo’nun SUV segmentindeki temsilcisi Stelvio’nun 2018 model yılı versiyonlarına yönelik yüzde 16 oranındaki nakit indirim ise Haziran ayında sportif bir SUV satın almak isteyenlere sağlanıyor.


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