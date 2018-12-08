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Alfa Romeo’da yılın son fırsatı

- Alfa Romeo, lüks kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın son kampanyasını hayata geçiriyor

Alfa Romeo’da yılın son fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, kompakt sınıfın dinamik temsilcisi Giulietta için aralık ayı boyunca geçerli olacak avantajlı bir kampanya devreye alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, lüks kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın son kampanyasını hayata geçiriyor.

Aralık ayı kampanyası kapsamında yüksek verimliliğiyle dikkati çeken, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip Giulietta Progression, 139 bin 900 TL'ye satışa sunuluyor. Dizel otomatik Giulietta yarısı peşin, geri kalan yarısı 2 bin 780 TL aylık taksitle ya da 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

Alfa Romeo’nun başarılı SUV temsilcisi Stelvio’yu satın almayı hedefleyen otomobil tutkunları içinse aralık ayına özel olarak yüzde 10 indirim ve 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.


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