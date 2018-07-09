Alfa Romeo'dan 50 bin liralık kredi fırsatı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modelinde, yaza özel fırsatlar sunuyor.



Şirketin açıklamasına göre, Alfa Romeo'nun sportif kompakt sınıf temsilcisi Giulietta'da fırsatlar yazın da tüm hızıyla devam ediyor.

Yüksek verimliliğe sahip 1,6 litrelik 120 HP gücündeki turbo beslemeli JTDM dizel motor ve çift kavramalı TCT otomatik şanzıman kombinasyonu ve 1.4 litrelik MultiAir 170 HP'lik benzinli otomatik şanzıman ile tercih edilebilen Alfa Romeo Giulietta, temmuz ayı için özel olarak sunulan ödeme seçenekleriyle fark yaratıyor.

Giulietta modelleri, 50 bin TL'ye kadar 18 aya varan vadeyle, yüzde 1,61 faizli eşit ödemeli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

