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Algida'dan yeni ürün atağı

- Algida, yaza 21 yeni ürünle merhaba diyor - Çocuk dondurma kategorisinin lideri Max, Türkiye'nin "ilk" Youtube yarışmasını düzenliyor

Algida'dan yeni ürün atağı

İSTANBUL (AA) - Algida, yazı 21 yeni ürünle karşılıyor.

Şirket açıklamasına göre, Algida, her yıl olduğu gibi bu yılda yazın gelişini yeni ürünleriyle müjdeliyor.

Yaza 21 yeni ürünle merhaba diyen Algida; ürünlerinin arasına Banana Joe, Boom Boom, Cornetto Classico Karadut, Cornetto Disc Fındıksever, Duo Karamel Vanilya, Magnum Double Balbadem, Twister Marshmallow ve Nogger Oreo'nun da bulunduğu 21 yeni lezzet ekliyor.

Öte yandan, çocuk dondurma kategorisinin lideri Max, Türkiye'nin "ilk" Youtube yarışmasını düzenliyor. Dijital dünyada çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini keşfetmelerini hedefleyen yarışmaya başvurular 18 Mart'ta başladı. 8-17 yaş grubundan çocuklar, konu sınırlaması olmadan çektikleri videoları Max ile paylaşarak, yarışmaya katılabiliyor.

Finale kalan 18 finalist, jüride yer alan Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi) ve Furkan Yaman gibi ünlü Vlogger ve Youtuber'ların koçluğunda farklı bir süreci deneyimleme fırsatı yakalayacak.

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AlgidaYeni ürün
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