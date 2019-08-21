Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satıyor

Türkiye inşaat sektörünün en önde gelen birkaç isminden Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Ağaoğlu İnşaat şirketi, en çok konut üretimi yapan şirketlerin başında yer alıyor. Ancak özellikle son altı ayı aşkın bir süredir Ağaoğlu İnşaat yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde.



Lüks otomobilleriyle de gündemde



Sektörün genelinde yaşanan sorunu en fazla hisseden şirketlerin başında geldiği kaydedilen Ağaoğlu İnşaat’ın patronu Ali Ağaoğlu’nu diğer müteahhitlerden ayıran belirgin bir yönü ise lüks otomobilleri.



İki ayrı kaynaktan edinilen bilgiye göre Ağaoğlu’nun, satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip. 20 gün kadar önce galeriye verilen otomobillerden henüz satılan olmadı.



İşte Ağaoğlu’nun satışa koyduğu o otomobiller ve fiyatları:

2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira

2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira

1975 model Rolls Royce – 300 bin lira

2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira

2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira